von Felix Petruschke, Euro am SonntagIch will zu einem Hautarzt gehen und habe große Probleme, einen Termin zu bekommen. Jetzt habe ich gehört, dass man sich als gesetzlich Krankenversicherter unter einer zentralen Nummer einen Termin bei einem Arzt in seiner Umgebung zuweisen lassen kann. Stimmt das?€uro am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...