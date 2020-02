FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Aufschlägen sind die DAX-Futures am Montag in den Handel gestartet. Der März-Kontrakt steigt gegen 05:50 Uhr 31,5 Punkte auf 13.779,5. In den Handel gegangen war er mit 13.768,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.801,0 und das Tagestief bei 13.748,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.573 Kontrakte.

February 16, 2020 23:52 ET (04:52 GMT)

