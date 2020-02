Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Bayer und BASF zu Schadenersatz von 265 Mio Dollar verurteilt

Eine US-Jury hat gegen Bayer und BASF in einem Fall von Ernteschäden entschieden und sprach einem Pfirsichbauern aus Missouri 265 Millionen Dollar zu, der behauptete, die Unternehmen hätten Bauern dazu ermutigt, in unverantwortlicher Weise ein schwer zu kontrollierendes Unkrautvernichtungsmittel zu spritzen.

Wirecard hat Rechtsstreit mit Financial Times verschoben - Zeitung

Der DAX-Finanzkonzern Wirecard hat im Rechtsstreit mit der britischen Financial Times einen Rückzieher gemacht. Wie die Welt am Sonntag berichtet, sollte die Klage des Zahlungsdienstleisters gegen die Wirtschaftszeitung am 27. Januar vor dem Landgericht München I verhandelt werden. Doch dazu kam es nicht. "Den Termin für die mündliche Verhandlung hat die Vorsitzende Richterin auf Antrag der Klageseite abgesetzt", bestätigte die Sprecherin des Gerichts der Welt am Sonntag.

Bertelsmann kauft RTL-Aktien - RTL soll aber an Börse bleiben

Der Bertelsmann-Konzern kauft RTL-Aktien über den bisherigen Anteil von 75 Prozent hinaus. "Wir haben vor einigen Monaten entschieden, die Anteile aufzustocken, seither kaufen wir Aktien, nicht mit großen Stückzahlen, sondern im kleinen Stil", sagte Vorstandschef Thomas Rabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Um es klar zu sagen: Wir haben keine Pläne, die RTL Group komplett zu übernehmen und von der Börse zu nehmen."

EU-Richter bringt höheres Bußgeld gegen Google ins Spiel

Die Berufung von Alphabet gegen eine Milliarden-Dollar-Buße wegen angeblich wettbewerbswidrigen Verhaltens seiner Google-Einheit droht nach hinten loszugehen, nachdem ein Gericht der Europäischen Union eine Erhöhung der Geldbuße in Aussicht gestellt hat statt sie zu streichen. In einer überraschenden Wendung sagte am Freitag am Ende einer dreitägigen Anhörung einer der fünf Richter, dass das EU-Gericht befugt sei, die 2017 verhängte Geldstrafe von 2,4 Milliarden Euro zu erhöhen.

US-Verteidigungsminister bezeichnet Huawei als Bedrohung für die Nato

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat den chinesischen Technologiekonzern Huawei als Bedrohung für die Nato bezeichnet. "Wenn wir die Bedrohung nicht verstehen und nichts dagegen tun, könnte sie letztlich das erfolgreichste Militärbündnis der Geschichte - die Nato - gefährden", warnte Esper bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

Rodungen auf Tesla-Gelände in Brandenburg vorerst gestoppt

Der US-Elektroautobauer Tesla muss die Rodung des Geländes für seine geplante Fabrik im brandenburgischen Grünheide vorerst stoppen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschied am Samstagabend, zunächst müsse über die Beschwerde der Grünen Liga Brandenburg gegen die Baumfällarbeiten entschieden werden.

Scheuer will in Städten Pakete mit U-Bahnen ausfahren lassen

Um den Lieferverkehr in den Städten zu verringern, hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgeschlagen, Pakete nachts mit U-Bahnen ausfahren zu lassen. "Ich wäre dazu bereit, ein Pilotprojekt mit einer Stadt zu machen, wo wir eine U-Bahn umbauen und eine spezielle Paket-U-Bahn daraus machen", sagte Scheuer den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

DJG/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2020 00:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.