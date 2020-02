Das Wirtschaftswachstum Japans ist zuletzt stark zurückgegangen. Dies belastet den japanischen Markt. Die Börse in Shanghai konnte hingegen zulegen.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus Japan haben die Börse in Tokio am Montag belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 23.492 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent auf 1688 Punkte. Die japanische Wirtschaft schrumpfte im Schlussquartal 2019 so stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...