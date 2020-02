RWE-Zertifikat mit 6,1% Chance und 40% Sicherheitspuffer

Mit einem Kursgewinn von 49 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate nimmt die wieder erstarkte RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) hinter der Wirecard-Aktie den zweiten Platz aller im DAX-Index gelisteten Werte für diesen Zeitraum ein. Nachdem die Aktie nach der Energiewende seit dem Jahr 2010 von 65 Euro bis zum Jahr 2015 auf ein Niveau im Bereich von 10 Euro abgestürzt war, etablierte sie nach einer längeren Konsolidierungsphase einen lang anhaltenden Aufwärtstrend, der die Aktie auf ihren aktuellen Wert von 33,45 Euro ansteigen ließ. Wenn sich die immer positiver werdenden Prognosen führender Analysten erfüllen, die die Aktie mit Kurszielen von bis zu 40 Euro (Morgan Stanley) zum Kauf empfehlen, in den nächsten Wochen auch nur halbwegs erfüllen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Für Anleger, die der RWE-Aktie auch in den nächsten Jahren eine stabile Kursentwicklung zutrauen, könnte eine Investition in das aktuell zur Zeichnung angebotene BNP-Express Bonus-Zertifikat auf die Versorgeraktie interessant sein.

40% Sicherheitspuffer, sinkende Rückzahlungsschwellen

Der Schlusskurs der RWE-Aktie vom 13.3.20 wird als Startkurs für das Express Bonus-Zertifikat fixiert. Bei 60 Prozent des Startkurses wird sich die Barriere befinden. Die für die vorzeitige Rückzahlung des Zertifikates relevante Tilgungsschwelle wird nach den ersten 12 Laufzeitmonaten bei 100 Prozent des Startkurses liegen. In den nachfolgenden Jahren wird sich die Tilgungsschwelle von Jahr zu Jahr um jeweils 5 Prozent reduzieren. Notiert die RWE-Aktie am ersten Bewertungstag (15.3.21) auf oder oberhalb der Tilgungsschwelle, so wird das Zertifikat am 22.3.21 mit 106,10 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Notiert die Aktie am zweiten Bewertungstag (14.3.22) auf oder oberhalb der nunmehr auf 95 Prozent reduzierten Tilgungsschwelle, dann wird die Rückzahlung mit 112,20 Prozent erfolgen, usw.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (13.3.26), dann erhalten Anleger 1.366 Euro je Nennwert von 1.000 Euro ausbezahlt, wenn die Aktie an diesem Tag auf oder oberhalb der Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Stichtag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung des Zertifikates durch die Zuteilung einer am 13.3.20 errechneten Anzahl von RWE-Aktien erfolgen.

Das BNP-Express Bonus-Zertifikat, ISIN: DE000PZ9RFV1, kann noch bis 13.3.20 mit 1.00 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Express-Bonus-Zertifikat wird in den nächsten sechs Jahren bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der RWE-Aktie eine Jahresbruttorendite von 6,10 Prozent abwerfen.

Quelle: zertifikatereport.de