Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55), Qiagen (ISIN:NL0012169213 ) werden in dieser Woche wohl wieder im Fokus stehen, warum? Zu jedem Wert was interessant werden könnte, worauf man achten sollte. WIRECARD: Am Freitag - nach den Zahlen - schloss der Kurs von Wirecard leichter bei 138,90 EUR - ein Kurs der weder den Longs weh tat, auch wenn der gerade überwundene Widerstand von 140,00 EUR wieder unterboten worden ist, noch den Shorts große Freude brachte. Der CEO Markus Braun betonte klar das WESENTLICHE des Tages auf Twitter: "We are overachievers..." Bis heute Morgen meldeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...