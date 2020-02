FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.535 EURXFRA DE000HSH4W48 HCOB KK2 15/21 0.000 %W8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.422 EURDYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.609 EURBEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.101 EURUSS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.046 EUREDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.706 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.014 EURAP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.194 EURAX6 XFRA US0024441075 AVX CORP. DL-,01 0.106 EURAFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10 0.258 EURSGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05 0.003 EURDNQ XFRA NO0010096985 EQUINOR ASA NK 2,50 0.240 EUR507A XFRA DE000A0DX3M2 ALPHA GRP JER.05/UND. FLR 0.003 %NRM XFRA AU000000IAG3 INS.AUST.GRP 0.062 EURQCH XFRA AU000000CPU5 COMPUTERSHARE LTD. 0.142 EURCWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.034 EURPW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.240 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.065 EUR1IP XFRA AU000000IPH9 IPH LTD 0.084 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.065 EURNNA XFRA AU000000MFG4 MAGELLAN FINL GRP 0.576 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.115 EURDNQA XFRA US29446M1027 EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50 0.240 EUR