FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen bekommt die Folgen der Coronavirus-Epidemie in China weiter zu spüren. Sie spiegeln sich in Verzögerungen bei den nationalen Lieferketten, Problemen bei der Logistik sowie begrenzten Reisemöglichkeiten für die Produktionsmitarbeiter wider, wie das Unternehmen mittteilte.

Entsprechend sei der Produktionsstart im Joint Venture Saic auf den 24. Februar verschoben worden. Eigentlich sollte die Produktion am 17. Februar wieder starten. In einigen Werken sei die Fertigung wieder angelaufen, in den kommenden Tagen dürften alle Werke wieder in Betrieb genommen werden, hieß es.

VW will die Marketingaktivitäten nun stärker auf Online-Kanäle sowie auf Transaktionen mit Kunden konzentrieren.

February 17, 2020 01:06 ET (06:06 GMT)

