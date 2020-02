Cloud-Dienste sind der wichtigste Einflussfaktor beim E-Commerce im Einzelhandel

Wie Johnson Controls heute bekannt gab, erweitert Sensormatic Solutions sein weltweit führendes Retail Portfolio um die TrueVUE Inventory Intelligence Software as a Service (SaaS) auf Basis der Google Cloud Platform (GCP) und wird diese Neuerung auf der EuroShop 2020 präsentieren. TrueVUE Inventory Intelligence SaaS vermittelt dem Einzelhandelin Echtzeit einen präzisen Überblick über die verfügbaren Lagerbestände und schafft damit eine wichtige Voraussetzung für das Unified Commerce Fulfillment. Diese nächste Generation der Bestandsführungssoftware bietet praktisch umsetzbare Erkenntnisse und prädiktive Analysen zugunsten der betrieblichen Exzellenz und einzigartiger Kundenerlebnisse.

Der Einzelhandel ist agil und dynamisch, daher stellt Cloud-Computing eine echte Chance dar, mit den immer neuen Wünschen und Bedürfnissen der Verbraucher Schritt zu halten. Cloudbasierte Technologien revolutionieren die Einzelhandelsbranche, wobei Cloud-Dienste als wichtigster Einflussfaktor beim E-Commerce gelten.1

Die TrueVUE Inventory Intelligence SaaS-Lösung von Sensormatic Solutions bietet eine sichere, globale Infrastruktur für eine umfangreiche Skalierung und starke Performance. Sie soll die Interaktion mit Kunden optimieren und bietet dafür Bestandsdaten in Echtzeit über alle Kontaktpunkte und Ereignisse auf dem Weg bis hin zum Kauf. TrueVUE Cloud ist in mehreren Paketen verfügbar, die, je nach den aktuellen geschäftlichen Anforderungen, mühelos hinzugefügt und eingerichtet werden können.

Das zugrunde liegende Konzept ist von "API-Orientiertheit" und "Erweiterbarkeit" geprägt, sodass sich TrueVUE dank einer anwenderfreundlichen, intuitiven Oberfläche leicht integrieren lässt. Einzelhändler profitieren von Echtzeiteinblicken in den Bestand, eine beim Unified Commerce unverzichtbare Information. RFID-gestützte Inventuren, interaktive Auffüllung und Bestandsanalysen informieren Einzelhändler darüber, was auf der Verkaufsfläche, im Lager und darüber hinaus verfügbar ist. Dies sorgt für einen effizienteren Betrieb und ein nahtloses Einkaufserlebnis. TrueVUE Cloud ermöglicht den Online-Kauf, die Abholung im Laden (BOPIS) durch automatische Auftragsbenachrichtigung, Kommissionierung und Abwicklungsfunktionen, die es den Kunden ermöglichen, überall und jederzeit einzukaufen.

Sure Zone, die neueste Innovation von TrueVUE Cloud, ermöglicht dem Einzelhandel ein dauerhaft präzises Bestandsmanagement, ohne dass die Geschäfte dafür abgeschottet werden müssten. Diese RFID-gestützte Lösung für die Bestandsverwaltung generiert nicht nur konsistent genauere Zählzyklen, sondern verbessert den ROI und lässt sich in den Geschäften schneller bereitstellen. Darüber hinaus bietet die Software Vorteile über das einzelne Geschäft hinaus: RFID-Daten aus benachbarten Geschäften sowie weniger Arbeitsaufwand und besserer Kundenservice bei der Abwicklung von Warenanforderungen und Warenbestellungen auch über die üblichen "Zonengrenzen" wie Rücksendungs- oder Abholbereiche hinaus.

"Moderne Einzelhändler verlassen sich nicht auf separate Kanäle und Prozesse, um den Weg zum Kauf zu begleiten. Für Unified Commerce ist ein konsolidierter Datensatz erforderlich, der in Echtzeit freigegeben und vom Einzelhändler jederzeit und ortsunabhängig eingesehen werden kann", sagte Brent Brown, Vice President und General Manager von Global Inventory Intelligence bei Sensormatic Solutions. "Echtzeiteinblicke in den Bestand und seine Verfügbarkeit sind unverzichtbar für ein positives Einkaufserlebnis und die betriebliche Effizienz eben ein echter Umsatzmotor. Das TrueVUE-SaaS-Angebot verhilft Einzelhändlern dank agilen, leicht skalierbaren Prozessen bereits zu einer Bestandsgenauigkeit von bis zu 99 Prozent. Diese Präzision ermöglicht es unseren Kunden, ihre Markenversprechen durch die Einführung wichtiger Initiativen wie der Filialabholung von Online-Einkäufen einzulösen."

