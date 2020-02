HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa von 48 auf 42 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die vom Recyclingspezialisten zu zahlenden Schmelzlöhne dürften in diesem Jahr nochmals steigen, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kappte seine operative Ergebnisschätzung entsprechend, nachdem er bislang von stabilen Treatment Charges ausgegangen war. Die Aktien hält er aber dennoch für attraktiv./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1704650164

