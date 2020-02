Beinahe ohne Veränderung ging der DAX aus dem Handel am Freitag und zeigte damit an den bisherigen Allzeithochs wenig Elan. Dies könnte sich zum Wochenstart nun ändern. Wenig Vola zum Wochenausklang Mit einer Bandbreite von 60 Punkten nahm die Volatilität am Freitag deutlich ab. Somit stimmte sich der DAX mehr oder weniger lustlos in ...

