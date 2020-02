Zum Wochenauftakt zeigte sich der Goldpreis in der Nähe seines Zweiwochenhochs stabil. Auf Eurobasis bewegt er sich knapp unter seinem am Freitag markierten Rekordhoch.An den Terminmärkten überwiegt unter den Großspekulanten (Non-Commercials) weiterhin der Optimismus. Sie haben ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) in der Woche zum 11. Februar von 299.800 auf 308.000 Kontrakte (+2,7 Prozent) nach oben gefahren, während unter den Kleinspekulanten (Non-Reportables) ein Rückgang ...

