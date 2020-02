SYDNEY (Dow Jones)--Der US-Autobauer General Motors Co (GM) verringert seine Aktivitäten in Australien, Neuseeland und Thailand. Ab 2021 sollen keine Fahrzeuge der Marke Holden mehr in Australien und Neuseeland angeboten werden, teilte der Konzern mit. Damit endet die Geschichte einer Marke, die seit 1850 bekannt ist und 1,6 Millionen Fahrzeuge auf der Straße hat.

In Thailand will GM Ende 2020 letztmalig Fahrzeuge der Marke Chevrolet verkaufen. Ein Werk dort wird an den chinesischen Hersteller Great Wall Motor abgegeben.

Die Kosten für den Teilrückzug beziffert GM mit 1,1 Milliarden US-Dollar. Die Aufwendungen sollen vorrangig in das laufende erste Quartal gebucht werden. In Australien und Neuseeland verlieren 500 Mitarbeiter ihren Job.

Holden kam im Januar auf einen Marktanteil von 3,7 Prozent in Australien. Die Marke schwächelt derzeit, vor einem Jahr lag der Marktanteil noch bei 5,1 Prozent.

February 17, 2020

