FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Dezember gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren Ende Dezember 2019 gut 5,6 Millionen Personen in den Betrieben des verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten tätig. Das waren knapp 30.000 Beschäftigte bzw. 0,5 Prozent weniger als im Dezember 2018.

Die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen war nach Angaben der Statistiker sehr unterschiedlich: Am stärksten sank die Beschäftigtenzahl auf Jahressicht in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (minus 3,3 Prozent). Am stärksten zugenommen hat sie in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (plus 1,9 Prozent).

Obwohl der Dezember 2019 einen Arbeitstag mehr hatte als der Dezember 2018 nahm die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden im verarbeitenden Gewerbe im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,5 Prozent auf 598 Millionen Stunden ab. Die Entgelte der Beschäftigten lagen bei rund 24,3 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahresmonat war das ein Anstieg um 0,7 Prozent.

