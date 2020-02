Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Aktienmarkt bleibt in Rekordstimmung. Am Freitag markierte der DAX im Verlauf des Tages ein neues Allzeithoch. Heute muss er allerdings ohne die Unterstützung der USA auskommen. Die Wall Street bleibt aufgrund eines Feiertags geschlossen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Tencent, Nvidia, Bayer, BASF, VW und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.