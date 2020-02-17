BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 144 (147) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 84 (78) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 54 (51) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 42 (48) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 235 (220) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 75 (64) EUR - 'BUY' CITIGROUP SENKT NOVARTIS AUF 'NEUTRAL' (BUY)CITIGROUP HEBT ROCHE AUF 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 247 (240) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ORANGE AUF 'EMU TOP PICK LIST'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 7700 (7400) P - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 4,50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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