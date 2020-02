Zürich (ots) - Neben Engadin St. Moritz und 11 weiteren Tourismusregionen setzt seit Anfang des Jahres auch die Jungfrau Region für den Vertrieb von Ferienwohnungen auf eine Destinationslösung von e-domizil - und das erfolgreich. Schon im ersten Monat konnte der Umsatz auf der Website der Tourismusorganisation auf über CHF 100'000 gesteigert werden.Nach der langjährigen Kooperation mit Engadin St. Moritz konnte mit der Jungfrau Region (Grindelwald, Haslital, Lauterbrunnen, Mürren und Wengen) ein weiterer wichtiger Player im Heimmarkt dazugewonnen werden. Schweizweit setzten damit 13 Tourismusregionen im Bereich der Parahotellerie auf die Destinations- und Vertriebslösungen von e-domizil. Effiziente und skalierbare Lösungen sind heute gefragt, weiss auch e-domizil Geschäftsführer Daniel Koller: «An unserem Hauptsitz in Zürich arbeiten wir seit über 15-Jahren in der Online-Vermittlung von Feriendomizilen und unterstützen mit unserer Erfahrung verschiedene Destinationen bei der Professionalisierung und Effizienzsteigerung ihres Vertriebes.»Effizientere Lösung für DestinationDank der neuen Zusammenarbeit konnte die Jungfrau Region auf der eigenen Webseite eine e-domizil-Buchungsmaschine im Look & Feel der Destination integrieren. Auf dieser Buchungsmaschine werden vollautomatisch neben den Privatvermietern auch alle Angebote von e-domizil, Interhome, Belvilla und anderen grossen europaweit tätigen Anbietern angezeigt. Die Destinationsseite wird so quasi zu einer Metasuchmaschine. Durch die erzielte Angebots-Erweiterung wurden bereits erste Erfolge verbucht. Die Jungfrau Region verzeichnet im Januar mit der Vermittlung von Ferienwohnungen ein Umsatz von rund CHF 100'000, was einem massiven Wachstum zum Vorjahr entspricht. Die gesamte Buchungsabwicklung samt Inkasso hat derweilen e-domizil als Serviceleistung für die Destination komplett übernommen - viersprachiger Kundendienst inklusive. Die eingesparten Ressourcen setzt die Jungfrau Region Tourismus AG zukünftig für die Destinations-Vermarktung und Betreuung der Vermieter vor Ort ein.Neue Vertriebswege für VermieterDie Daten ihrer Unterkünfte können die Vermieter direkt online im e-domizil-Vermieterbereich pflegen und in Echtzeit anpassen. Durch die Partnerschaft profitieren die Vermieter innerhalb der Destination ausserdem von Sonderkonditionen und einem drastisch vergrösserten Vertriebsnetz. Die Feriendomizile werden automatisch auf allen Kanälen der Gruppe (e-domizil.ch, e-domizil-premium.ch, e-domizil.de, bellevue-ferienhaus.de, tourist-online.de) buchbar. Ausserdem wird durch die Nutzung von über 2'000 weiteren Vertriebspartnern auf der ganzen Welt (darunter die HomeAway Gruppe, Casamundo, HomeToGo und auch Airbnb) die internationale Positionierung der Berner Tourismusdestination weiter gestärkt.Über e-domizilDie e-domizil AG ist eine Tochtergesellschaft der e-domizil GmbH in Frankfurt am Main. Als ursprünglicher Mitbegründer des Unternehmens wirkt STC (Switzerland Travel Centre) heute als strategischer Partner. In den letzten Jahren konnte sich e-domizil in der Schweiz an die Spitze der Online-Vermittler von Ferienwohnungen und Ferienhäusern positionieren und arbeitet immer intensiver mit Schweizer Tourismusdestinationen zusammen. Bei mehr als 250'000 Objekten in über 80 Ländern sind auch Nischenprodukte von Partnern wie Agrotourismus Schweiz und der Stiftung Ferien im Baudenkmal zu finden. Am Hauptsitz in Zürich und einer Niederlassung in Herisau beschäftigt die e-domizil AG gesamthaft 23 Mitarbeiter. Das mehrsprachige Serviceteam steht dabei Kunden und Vermietern für Fragen an sechs Tagen die Woche zur Verfügung.Kontakt:e-domizil AGDaniel Koller, Geschäftsführer+41 43 210 55 20 / +41 76 441 70 97daniel.koller@e-domizil.chOriginal-Content von: e-domizil AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100011501/100841830