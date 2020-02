Der Lira-Wechselkurs hat die Marke von sechs Lira pro Dollar wieder überschritten. Analysten glauben, dass die Währung an Wert weiter verlieren wird.

Es schien nach Plan abzulaufen. Die türkische Lira hatte in der vergangenen Woche gerade den Wechselkurs von sechs Lira pro Dollar unterschritten, als türkische Finanzbehörden wenige Minuten danach eine große Devisenorder registrierten. Ein anonymer Investor wettete darauf, dass die türkische Währung weiter fallen würde - und setzte dafür 500 Millionen Dollar ein. Wenige Stunden später ging eine ähnliche Order ein: mit einem Volumen von 250 Millionen Dollar, wie Daten der Behörde DTCC zeigen.

Diese Käufe könnten ein Indiz dafür sein, dass Investoren mit einem schlechten Jahr für die türkische Lira rechnen. Die Währung hatte sich erst vor Kurzem von einer Schwächephase erholt. Jetzt droht sie erneut in einen Abwärtssog gezogen zu werden. In den vergangenen drei Monaten hat die Währung gegenüber dem Greenback bereits 5,5 Prozent verloren, in den vergangenen zwölf Monaten knapp 15 Prozent. Aktuell werden für einen Dollar 6,05 Lira gezahlt.

Rutscht die Lira weiter ab, hätte das weitreichende Folgen. Vor allem für die Regierung von Präsident Erdogan: Die Inflation könnte wieder anziehen und den Frust der Bürger erhöhen. Unternehmen, die auf Importe angewiesen sind, müssten deutlich mehr für ihre Einfuhren bezahlen. Für solche Fehlentwicklungen machen viele Türkinnen und Türken zuerst die Regierung verantwortlich. Sie könnten Erdogan schließlich das Vertrauen entziehen.

Die Administration in Ankara müsste demnach Gewehr bei Fuß stehen. Doch derzeit betreiben Erdogans Minister vor allem Augenwischerei.

Finanzminister Berat Albayrak ließ sich jüngst mit äußerst positiven Aussagen zur Wirtschaft zitieren. Die Inflation sei eingedämmt, die Entwicklungen positiv. "Wir ernten nun die Früchte unserer Arbeit." Handelsministerin Ruhsan Pekcan erklärte, die vergangenen Monate seien aus Sicht der Exportunternehmen des Landes die besten der vergangenen Jahre gewesen.

Viele Menschen im Land haben einen anderen Blick auf die Dinge. Die Inflation ging zuletzt zurück, ja, doch die Preise steigen immer noch im Schnitt um mehr als zehn Prozent pro Jahr. Die Arbeitslosigkeit sinkt, ist aber gerade unter jungen Leuten immer noch sehr hoch.

Verzweiflungstaten von Vätern

Anfang Februar zündete sich ein Familienvater vor dem Rathaus einer Provinzstadt an. Kurz bevor er sich umzubringen versuchte, schrie er: "Meine Kinder leiden Hunger, ich kann sie nicht ernähren!"

Einen Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...