FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Linde von 220 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem Gase- und Industriekonzern winke 2020 auch bei konservativen Volumensignalen prozentual zweistelliges Gewinnwachstum, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / 08:21 / GMT



IE00BZ12WP82

