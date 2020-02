Auf dem 1. Fokus-Investmenttag zum Thema Nachhaltigkeit stellten sich am Mittwoch (13.2.) in München fünf Nebenwerte vor und versuchten die anwesenden Investoren von ihrem Nachhaltigkeitsansatz zu überzeugen. Auf drei von ihnen möchten wir an dieser Stelle genauer eingehen, da sie gutes Gewissen und Renditechancen aus unserer Sicht am besten vereinen.Der Tank- und Bodensanierer Wolftank Adisa ist zwar ökologisch durchaus ein Vorreiter, für ein Investment allerdings deutlich zu klein (vgl. PB v. 13.9.19). Bei BayWa haben wir Zweifel an der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, das zu einem großen Teil nicht klimafreundlich ist. Keine Zweifel hingegen haben wir da bei unserem Musterdepotwert Encavis. Der Betreiber von Wind- und Solarparks setzt zu 100% auf erneuerbare Energie, wobei die Sonne für die Hamburger immer wichtiger wird. Denn das Windaufkommen sei sehr volatil, so CFO Christoph Hussmann in München. Zudem müssten Windparks alle 30 bis 35 Jahre erneuert werden, was bei Solarparks nicht der Fall wäre. Encavis ist europaweit tätig, meidet aber Staaten, die politisch nicht stabil sind. Verträge, die über 20 oder 30 Jahre laufen, könnten nur dort abgeschlossen werden, wo Verlass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...