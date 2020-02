Nach dem positiven Gerichtsurteil zur Fusion von T-Mobile US und Sprint nimmt der Widerstand gegen den Milliardendeal zunehmend ab. Die Allianz der Bundesstaaten, die die Klage eingereicht haben, verliert mit New York einen der führenden Gegner. An der Börse kommt die Fusion weiter gut an, die Aktie der T-Mobile-Mutter Deutsche Telekom nähert sich ihrem 52-Wochen-Hoch.Richter Victor Marrero hatte die Bedenken gegenüber der Fusion beiseite gewischt und erklärt, diese würde nicht zu einer bedeutenden ...

