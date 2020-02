Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Nvidia, Expedia und Bertrandt.

> USA | Politik: Bei den Demokraten laufen die Vorwahlen in deren Rahmen sich entscheiden wird, wer am 3. November dieses Jahres gegen Donald Trump antreten wird. Einstweilen fragen sich die Anleger, was der Amtsinhaber in den kommenden Monaten wohl an Geschenken verteilen wird, um seine Chancen auf eine Wiederwahl zu erhöhen. Es wird gemunkelt, dass auch Anreize zum Kauf von Aktien Teil des Wahlkampf-Paketes sein werden. Entsprechende Berichte hoben die Laune der Anleger und sorgten am Freitag in den letzten Handelsminuten für Belebung bei den Indizes. Insgesamt ergab sich allerdings ein uneinheitliches Bild.

> USA | Wall Street: Der Dow Jones schloss zum Wochenausklang mit einem Abschlag von nicht einmal 0,1 Prozent. Der S&P 500 konnte um 0,2 Prozent zulegen. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent gen Norden. Trotz des müden Abgangs liegt eine positive Woche hinter den amerikanischen Indizes. Der heutige Montag ist ein Feiertag in den USA. Der Presidents' Day wird begangen, die Börsen bleiben geschlossen.

Zu den Glanzlichtern der vergangenen Woche gehörte die Aktie von Nvidia…

ISIN: US78378X1072, US2605661048, US6311011026, US30212P3038, DE0005232805, US67066G1040

Den vollständigen Artikel lesen ...