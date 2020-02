Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) hat zuletzt ordentlich Gas gegeben. Zum Wochenstart kann das Papier erneut zulegen und ein neues Mehrmonatshoch markieren. Im Ein-Monatsvergleich ist die Aktie von FMC mit einem Plus von 10,8 Prozent sogar der fünftstärkste Wert im DAX. Nur die Deutsche Bank mit 31,4 Prozent, Wirecard (plus 16,8 Prozent), RWE (plus 14,3 Prozent) und E.on (plus 13,8 Prozent) haben sich noch besser entwickelt.Am heutigen Montag profitiert das Papier von einer Einschätzung ...

