Borussia Dortmund hat Eintracht Frankfurt am 22. Spieltag in der Fußball Bundesliga mit 4:0 überrannt. Jetzt wartet in der Champions League der französische Spitzenclub Paris St. Germain.Borussia Dortmund läuft endlich wieder zur Hochform auf. Der BVB schoss Eintracht Frankfurt am 22.Spieltag mit 4:0 aus dem Stadion. Der BVB geht mit gestärktem Selbstvertrauen in die Champions-League-Woche. Gegner ist am Dienstag Paris Saint-Germain. Der französische Top-Club hat die Generalprobe ordentlich in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...