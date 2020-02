Essen (www.anleihencheck.de) - Wir halten grundsätzlich an unserer Einschätzung fest, dass der globale Zinstrend aufwärts gerichtet ist, so die Analysten der National-Bank AG.Allerdings würden die internationalen Notenbanken zunächst abwarten wollen, wie sich der unterliegende Preistrend weiter entwickle. Aus Sicht der Analysten erkläre sich das hartnäckige Unterschiessen der Inflation primär aus der massiven Abweichungen des globalen Expansionspfades vom Potenzialpfad seit dem Jahre 2009, wenn auch sicherlich in Kombination mit den Effekten, die durch den Begriff der der "Amazonisierung" der Weltwirtschaft umschrieben würden. Daraus folge, dass eine generelle Neueinschätzung der Inflationsentwicklung nicht angezeigt sei: Die Adjustierung der geldpolitischen Linie sollte jedenfalls extrem behutsam vorgenommen werden, vor allem in den USA, wo sich die Anzeichen verdichten würden, dass sich Kapazitäten derzeit noch stärker anspannen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...