Erst die Papiere der Deutschen Bank, jetzt zieht die Commerzbank-Aktie nach. Seit rund zwei Wochen glänzt der Kurs des MDAX-Konzerns mit einer hohen Outperformance. Mit dem Ausbruch über einen signifikanten Verkaufsbereich in der Vorwoche haben sich die Aussichten weiter verbessert. Was jetzt noch in den Papieren steckt und welche Strategie übe...

Den vollständigen Artikel lesen ...