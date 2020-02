(shareribs.com) Chicago 17.02.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag leichter. Die Marktteilnehmer haben sich vor dem verlängerten Wochenende in den USA zurückgehalten. Weizen steht unter dem Eindruck des festeren US-Dollars. März-Mais korrigierte um 1,75 Cents auf 3,7775 USD/Scheffel. Mais stand unter dem Eindruck des festeren US-Dollars, der die Wettbewerbsfähigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...