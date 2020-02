Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) hat am Freitag gute Zahlen geliefert und überrascht heute mit einem neuen Kunden - da geht noch einiges. Österreichs größter Einzelhändler konnte gewonnen werden und was noch besser ist: Der Kunde ist eine Tochter von REWE - mehr als nur ein wichtiger Kunde in Österreich, sondern auch Zugang zur noch viel größeren Mutter? Wer weiss. Auf jeden fall konnte Wirecard mit der heutigen Meldung positiv überraschen: Wirecard und wirecube haben mit BILLA den größten Lebensmitteleinzelhändler Österreichs als neuen Kunden gewonnen. Mittels der BILLA Scan & Go-App können Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...