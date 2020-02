FRANKFURT (Dow Jones)--Die RAG-Stiftung hat gemeinsam mit dem Energieversorger Eon die Veranstaltungshalle Colosseum in Essen erworben. Verkäufer ist das Musicaltheaterunternehmen Stage Entertainment. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie die Rag-Stiftung mitteilte.

Die Investition in die denkmalgeschützte Immobilie in zentraler Lage der Essener Innenstadt ist Teil der Kapitalanlagestrategie der RAG-Stiftung, die unter anderem vorsieht in Immobilienwerte zu investieren. Auch Eon sieht in dem Erwerb gute Renditemöglichkeiten, Vermögen für Pensionsverpflichtungen aufzubauen. Beide Käufer wollen die Immobilie, die als ehemalige Krupp-Werkshalle Teil der Essener Industriegeschichte ist, gemeinsam für die vielversprechende Folgenutzung als Zentrum für Innovation entwickeln. Denkbar ist die Entwicklung der Immobilie nach dem Vorbild der Factory-Berlin, in der Startups, Kreative sowie Unternehmen Raum zur Entfaltung und Co-Innovation finden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2020 04:18 ET (09:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.