NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Befesa anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analystin Sylvia Barker sah in einer am Montag vorliegenden Studie Gefahren für die Gewinnentwicklung, falls die vom Recyclingspezialisten zu zahlenden, globalen Schmelzlöhne für Zink in diesem Jahr deutlich steigen sollten. Bei einer Erholung des Zinkpreises hätten die Erträge derweil Aufwärtspotenzial./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 19:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1704650164

