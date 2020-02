DGAP-Media / 2020-02-17 / 10:25 *windeln.de feiert 10. Geburtstag mit großen Jubiläumsaktionen* *München, 17. Februar 2020*: Happy Birthday, windeln.de! Zu ihrem 10. Geburtstag im Februar 2020 startet die windeln.de SE ("windeln.de") große Jubiläums-Verkaufsaktionen von 17. Februar bis einschließlich 2. März 2020, um mit ihren Kunden zu feiern. In diesem Zusammenhang erwartet die Kunden von windeln.de im deutschsprachigen (DACH) Raum und in China in den nächsten Wochen eine Vielzahl von Aktionen und Rabatten. In der DACH-Region sind neben einer exklusiven Auswahl an Geburtstagsdeals unter anderem folgende Angebote geplant: - -25% auf Pampers Baby Dry Windeln und Pants - -33% auf den Maxi Cosi Tobi Autositz - -20% beim Kauf von drei oder mehr tonies Figuren - -35% auf Qeridoo Sportrex2 Fahrradanhänger - -30% EXTRA auf Naty Windeln - -30% auf Thule Urban Glide - Bis zu -41% auf Schleich Produkte Zudem sind tägliche Gewinnspiele auf dem Facebook-Account von windeln.de geplant, bei denen Kunden attraktive Preise gewinnen können, wie z.B. zehn Einkaufsgutscheine bei windeln.de im Wert von 100,00 Euro. Zusätzlich dürfen sich Kunden auf Instagram auf die Verlosung einer Kindergeburtstagsparty von Parloo im Wert von 300,00 Euro ab dem 24. Februar 2019 freuen. "Alles für mein Baby" - nach diesem Motto wurde windeln.de im Jahr 2010 gegründet und blickt nun schon auf 10 Jahre Erfahrung im Onlinehandel für Baby- und Kinderprodukte zurück. Mit fünf Onlineshops in Europa (Deutschland/Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal und Frankreich) sowie mit seinem chinesischen Onlineshop und einen Flagship Store auf Tmall Global in China, bietet windeln.de seinen über 400.000 Kunden eine große Auswahl von mehr als 45.000 Produkten an. windeln.de hat es sich zur Aufgabe gemacht, Familien auf ihrem spannenden Weg als vertrauensvolle Anlaufstelle für den Kauf von Produkten rund um Baby, Kind und Familie mit einem sorgfältig ausgewählten Produktsortiment, bester Beratung und guten Preisen zu begleiten. "Unsere Kunden und die Schaffung eines attraktiven Einkaufserlebnisses, das den Bedürfnissen junger Familien entspricht, stehen bei uns im Vordergrund. Zum 10-jährigen Firmenjubiläum haben wir uns viele Verkaufsaktionen rund um Familie und Kinder einfallen lassen, um unseren Kunden in dieser Zeit interessante Angebote zu machen. Ein zehnter Geburtstag soll Spaß machen und jeder ist eingeladen, mit uns zu feiern." kommentiert Matthias Peuckert, CEO von windeln.de, das Ereignis. *Corporate Communications* Sophia Kursawe Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65 E-Mail: presse@windeln.de *Über windeln.de* windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde 2010 gegründet und ist seit dem 6. Mai 2015 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. *Unsere Shops*: www.windeln.de, www.windeln.ch, www.bebitus.es, www.bebitus.pt, www.bebitus.fr [1], www.windeln.com.cn, windelnde.tmall.hk/ Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: windeln.de SE Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation 2020-02-17 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: windeln.de SE Hofmannstr.51 81379 München Deutschland Telefon: 089 / 416 17 15-0 Fax: 089 / 416 17 15-11 E-Mail: investor.relations@windeln.de Internet: www.windeln.de ISIN: DE000WNDL193 WKN: WNDL19 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 976675 Ende der Mitteilung DGAP-Media 976675 2020-02-17 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fc1de24e8c2e43782679fd87da9a97df&application_id=976675&site_id=vwd&application_name=news

