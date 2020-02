Die beiden Ride Hailing-Unternehmen Uber Technologies (WKN: A2PHHG) und Lyft (WKN: A2PE38) haben kürzlich ihre aktuellen Quartalszahlen vorgelegt. Anleger konnte jedoch nur Uber überzeugen.

Warum? Zunächst einmal muss man feststellen, dass sowohl Uber als auch der kleinere Konkurrent Lyft besser als erwartete Quartalszahlen vorlegen konnten. Allerdings haussierte die Uber-Aktie infolge des Quartalsberichts, wohingegen Lyft unter Abgabedruck geriet. Der Grund hierfür lag im Ausblick. Denn während das Management von Uber den Break-Even (auf Basis des bereinigten EBITDA) nun früher als bisher in Aussicht gestellt erreichen möchte, blieb das Management von Lyft bei seinem bisherigen Zeitplan.

Die vorgelegten Quartalszahlen im Detail...

So berichtete Uber für Q4/2019 über einen Quartalsumsatz von 4,07 Milliarden US-Dollar bei einem Verlust je Aktie in Höhe von "nur" 0,64 US-Dollar. Damit schlug man die Konsensschätzungen der Analysten, die einen Quartalsumsatz von 4,06 Milliarden US-Dollar sowie einen Verlust je Aktie von 0,68 US-Dollar erwartet hatten. Schauen wir uns nun, im Vergleich dazu, die vom Konkurrenten Lyft vorgelegten Quartalszahlen an.

Lyft berichtete für Q4/2019 über einen Quartalsumsatz von 1,02 Milliarden US-Dollar. Dies lag nicht nur über den Konsensschätzungen der Analysten, sondern bedeutete zugleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...