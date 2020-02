Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt verläuft datenseitig ruhig, auch weil in den USA der Presidents' Day begangen wird, so die Analysten der Helaba.Von Interesse könnte die Rede von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane sein. Spannend in diesem Zusammenhang werde sein, ob die EZB bereits die Risiken wegen der COVID-19-Epidemie thematisiere oder darüber hinaus Signale zur zukünftigen Entwicklung der EZB-Geldpolitik liefere. ...

