Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In Festlandchina trifft die Ausweitung des Coronavirus die Wirtschaft gleich zweifach, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Zahl der mit dem neuen Coronavirus Infizierten sei ungleich höher als in anderen Ländern. Die Behörden hätten darauf mit umfangreichen Schutzvorkehrungen reagiert, die sie nur behutsam lockern würden. In diesem Umfeld hätten die Analysten ihre BIP-Prognose für 2020 von 5,8% auf 5,3% zurückgenommen. Die Analysten würden in ihrem Basisszenario davon ausgehen, dass der Virusausbruch in Festlandchina im 1. Quartal 2020 ihren Höhepunkt erreiche. Im Vergleich zur jeweiligen Vorjahresperiode würden sie von Januar bis März mit einem BIP-Plus von 4,1% rechnen, gefolgt von 5,1% im 2. Quartal. ...

