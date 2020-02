Honda stellt den neuen Jazz vor, der in Europa nur noch als Hybrid angeboten wird. Der europäische Marktstart soll im Sommer dieses Jahres starten. Hierzulande wird der Jazz ab 22.000 Euro bzw. die Crosstar-Variante ab 26.250 Euro zu haben sein. Zu erkennen ist der neue Jazz an seinem "e:HEV"-Schriftzug. In Japan ist die neue Version des Kleinwagens ebenfalls bereits in den Verkauf gestartet. Dort ...

