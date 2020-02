HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat LPKF Laser von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 27 Euro angehoben. Analyst Robert-Jan van der Horst geht davon aus, dass der Laserspezialist seine mittelfristigen Wachstumsziele im Jahresverlauf nach oben schrauben wird. Er hob seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie angesichts der starken Perspektiven./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006450000

LPKF LASER-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de