FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen und einem Gespräch mit dem Konzernchef von 4,20 auf 4,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Besonders hervorzuheben sei der stark angestiegene Kassenbestand der Finnen und die für das zweite Quartal 2021 in Aussicht gestellte Dividende, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Die "Bären", die argumentierten, dass der Netzwerkausrüster den 5G-Zug verpasst habe, schienen auf dem falschen Gleis zu sein./ag/ajx



ISIN: FI0009000681

