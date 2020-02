ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Faurecia nach Zahlen und Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der französische Automobilzulieferer habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow sei stark ausgefallen und der Umbau des Infotainment-Anbieters Clarion liege gut im Plan./ag/la



