ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom anlässlich bestätigter Gespräche über eine Übernahme des Zuggeschäfts von Bombardier auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Seine erste Berechnung ergebe ein deutliches Gewinn- und Wertsteigerungspotenzial, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2020 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



FR0010220475

