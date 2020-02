DAX und Co starten erneut mit Abschlägen in die neue Handelswoche. Rückenwind kommt aus China. Die Bank of China hat die Zinsen gesenkt. Die Zinssenkung ist Teil eines umfassenden Maßnahmenbündels, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise abzumildern. In diesem Umfeld steht auch dieses Nebenwerte-Quintett im Fokus der Anleger - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele? Die Antworten gibt Nebenwerte-Experte Michael Schröder im Interview ...

Den vollständigen Artikel lesen ...