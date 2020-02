Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaft in Kanada läuft stabil, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Erst im Januar habe die kanadische Notenbank die Wachstumsaussichten für 2020 mit 2,00% bestätigt. Eine erneut gesunkene Arbeitslosenrate von 5,50% sorge für einen stabilen privaten Konsum. Die Inflation liege mit derzeit 2,2% leicht über dem Zielwert von 2,00% der Notenbank. Alles in allem präsentiere sich Kanada als Fels in der Brandung. Doch Vorsicht sei geboten, denn die letzten Prognosen seien vor Ausbruch des Coronavirus abgegeben worden. ...

