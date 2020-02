Guten Tag,das kann man wohl einen gelungenen Wochenstart nennen. Nachdem schon in der Vorwoche die US-Börsen ein neues Allzeithoch markieren konnten, scheint die Fahrt auch in der neuen Woche weiterzugehen. Jedenfalls konnte der DAX heute Morgen schon ein neues Allzeithoch auf Intraday-Basis markieren. Dieses wurde mit 13.795 Punkten ausgewiesen.Einer der Hauptgründe dafür dürfte sein, dass China zur Bewältigung der Epidemie-Folgen erneut die geldpolitische Schraube lockert und eine weitere expansive Fiskalpolitik angekündigt hat. Das dürfte zwar die Ergebnisse für das erste Quartal nicht wesentlich beeinflussen können. Doch für das zweite Quartal rechnen inzwischen immer mehr Marktteilnehmer zumindest mit einer kräftigen Erholung. Bekanntlich werden an der Börse Erwartungen gehandelt und wenn das Reich der Mitte trotz der noch längst nicht eingedämmten Epidemie solche Perspektiven liefert, springen die Anleger schnell drauf an.

