Das Mercedes-Werk Bremen hat den Zuschlag für den Bau eines neuen Elektro-Modells erhalten. Um welches Modell es sich handeln wird, ist noch nicht bekannt. In Bremen wird bereits der Mercedes EQC gefertigt, dessen Produktion in diesem Jahr hochgefahren werden soll. Über den neuerlichen Zuschlag berichtet nun der "Weser Kurier". Klar ist demnach inzwischen auch, dass in diesem Jahr bereits wesentlich ...

