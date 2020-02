FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere der Metro AG von 14 auf 13,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Herbert Sturm begründete dies in einer am Montag vorliegenden Studie mit gestiegenen Risiken in der Umbauphase des Einzelhandelskonzerns./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / 10:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2020 / 10:55 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BFB0019

