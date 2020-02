FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für AMS auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Franken belassen. Der Chipkonzern habe gute Ergebnisse für das vierte Quartal und den Jahresauftakt berichtet - vermutlich dank Apple, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Sorgen um das Geschäft mit den Amerikanern würden zu hoch gehängt und andererseits die Impulse durch den Osram-Deal nicht richtig verstanden./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2020 / 06:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000A18XM4

AMS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de