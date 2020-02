Nach drei schwachen Börsentagen haben Airbus-Aktien am Montag die Verlustserie fortgesetzt. Sie verlieren um die Mittagszeit 0,6 Prozent auf 129,20 Euro. Im Tagesverlauf waren sie bereits auf 127,14 Euro gesunken - dem niedrigsten Stand seit Mitte Dezember. Unter anderem ein zurückhaltender Ausblick auf das laufende Jahr hatte den Aktienkurs in der vergangenen Woche erheblich belastet.Zudem kündigten die USA zuletzt an, ihren Strafzoll auf Flugzeuge aus Europa von 10 auf 15 Prozent zu erhöhen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...