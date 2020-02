Bertelsmann will seine Tochter - RTL Group - massiv ausbauen. Es wurde auch Zeit, von der Einseitigkeit der TV-Geschäfte (Werbung) auf ein zweites Bein in Richtung Kommunikationsnetze zu setzen. Den gleichen Weg muss auch ProSiebenSat.1 gehen, die am Freitag ähnliches angekündigt haben. Damit entsteht eine Art Wettstreit, wer es schneller kann.



