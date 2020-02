Hamburg (www.fondscheck.de) - Berenberg hat das Jahr 2019 mit einem operativ erzielten Jahresüberschuss von 60,5 Mio. Euro (Vorjahr: 23,3 Mio.) abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit übertrifft Deutschlands älteste Privatbank das Vorjahresergebnis um 160%. "Der Provisionsüberschuss erreicht ein neues Rekordniveau, und der gegenüber dem Vorjahr rückläufige Verwaltungsaufwand zeigt, dass unsere 2018 eingeleiteten Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz den gewünschten Erfolg zeigen", so Dr. Hans-Walter Peters, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter von Berenberg. ...

