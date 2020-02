Corvus Gold überzeugt nicht nur durch gute Bohrergebnisse. Spannend ist die Aktie auch aus strategischer Sicht, denn mehrere Goldproduzenten tummeln sich in diesem Golddistrikt im Süden Nevadas. CEO Jeff Pontius gibt nun im Rahmen eines Live-Webinars am kommenden Donnerstag einen Ausblick auf 2020 und stellt sich den Fragen der Anleger.

Vorstandschef stellt sich den Fragen der Anleger

Corvus Gold (2,05 CAD | 1,44 Euro; CA2210131058) hat in den letzten Wochen spannende Bohrergebnisse veröffentlicht. Auch wird die Lage rund um die Kleinstadt Beatty in Nevada immer spannender. Jüngst sprach AngloGold Ashanti CEO Kelvin Duschnisky davon, den Fokus auf den Bundesstaat im Westen der USA lenken zu wollen. AngloGold ist bereits der größte Einzelaktionär bei Corvus. Zudem hat sich mit Kinross Gold ein weiterer Goldproduzent in diesem Distrikt Claims gesichert. Strategisch wird es hier im Süden Nevadas also immer spannender. Corvus verfügt dabei über das am weitesten entwickelte und größte Goldprojekt der Region. Das Doppelprojekt North Bullfrog / Mother Lode kommt zusammen bereits auf eine Ressource ...

Den vollständigen Artikel lesen ...