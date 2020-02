Thema heute:

Atemberaubende Wüstenlandschaften: Die schönsten Wüstenresorts weltweit

Für viele Menschen übt die Wüste eine besondere Faszination aus: Weitläufige Sand- oder Steinlandschaften mit einer mystischen Atmosphäre. Nach der Hitze tagsüber kann man nachts in der Regel einen klaren Sternenhimmel erleben. Kein Wunder also, dass Wüstenresorts ein immer beliebteres Hideaway werden. Das preisgekrönte Luxusreiseunternehmen INTOSOL präsentiert einige der schönsten Wüstenresorts weltweit.

Starten wollen wir mit der Wolwedans Dunes Lodge, Namibia. Die Lodge liegt im Namib-Rand Naturreservat und damit inmitten eines beeindruckenden Wüstenpanoramas. Es handelt sich hier nicht um eine reine Sandwüste, was die Landschaft noch facettenreicher macht. Die Lodge nimmt das Ambiente des Zeltcamps auf, bietet jedoch zugleich den Luxus und die Geborgenheit eines festen Gebäudes. Jedes der neun hübschen Chalets mit eigenem Badezimmer verfügt über eine private Terrasse.

Weiter geht es mit dem Al Maha, Desert Resort & Spa, V.A.E. Das außergewöhnliche Al Maha Resort ist ein Juwel in Mitten der arabischen Wüste, jedoch lediglich 45 Minuten von Dubai entfernt. Somit lässt sich das Wüsten-Erlebnis gut mit einer Reise nach Dubai kombinieren. Das Hotel verbindet erfolgreich eleganten Luxus mit altarabischer Kultur und schafft "Beduinen-Feeling". Das Al Maha Resort umgibt das Dubai Desert Conservation Reserve, das 1997 gegründet wurde, um die arabische Oryx-Antilope vor dem Aussterben zu bewahren und das empfindliche Ökosystem der Wüste zu schützen.

Auf Du und Du mit der faszinierenden Tierwelt Südafrikas: Im Tswalu Kalahari Reserve in der Region Northern Cape befindet man sich mitten in der südafrikanischen Natur. Während man im Swimmingpool seine Bahnen zieht, hat man einen perfekten Blick auf ein nahegelegenes Wasserloch, das regelmäßig von Tieren für eine kleine Erfrischung aufgesucht wird. Die großzügigen Bungalows im Reservat sind im südafrikanischen Stil eingerichtet und verfügen alle über einen eigenen Außenbereich.

Inmitten der Wüste, in Wadi Khadeja im Emirat Ras Al Khaimah, befindet sich das traumhaft ruhig gelegene Resort Ritz Carlton Al Wadi Desert. Im Resort fühlt man sich praktisch wie in ein Märchen aus tausendundeiner Nacht versetzt. Insgesamt verfügt das Resort über 101 Pool-Villen, die in zwei verschiedenen Stilrichtungen gestaltet sind. Man kann also guten Gewissens behaupten: Die Wüste lebt!

